سولشاير يصدم بوجبا ويحدد قائد مانشستر يونايتد
السبت 03/أغسطس/2019 - 10:13 م
مني العوضي
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أكد أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد على بقاء الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
وقال سولشاير، في تصريحاته اليوم: "ليس لدي أدنى شك، سيبقى بول بوجبا في مانشستر يونايتد هذا الصيف".
وأغلق سولشاير بتصريحه عن بوجبا شائعات انتقال اللاعب إلى ريال مدريد أو يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتقل سولشاير للحديث عن تسريب روميلو لوكاكو معلومات خاصة بفريق مانشستر يونايتد عن سرعات اللاعبين ليثبت أنه ليس بطيئًا كما يعتقد البعض ثم حذف التغريدة.
علق سولشاير على تغريدة لوكاكو: "تحدثت مع روميلو وتلك المسألة أُغلقَت".
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