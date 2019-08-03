وزارة الداخلية ترد على إتهامات نبيل القروي

علّقت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت على ما ورد في تصريحات 'نبيل القروي' أثناء مشاركته في برنامج 'تونس اليوم' على قناة الحوار التونسي بتاريخ 2 أوت 2019 والتي أفاد فيها وأن وحدات الحرس الوطني أعاقت نشاط جمعيته الخيرية مما منعه من تقديم 60 ألف وجبة إفطار من بين 100 ألف، إضافة إلى إزالتها للطاولات المعدّة لتقديم موائد الإفطار.

ونفت وزارة الداخلية ما ورد بهذه التصريحات، مؤكدة أن كل وحدات قوات الأمن الداخلي بما في ذلك التابعة منها لسلك الحرس الوطني تعمل في كنف الحياد وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.

كما أشارت إلى أنها تعمل دائما على تقديم التسهيلات لكافة الأطراف بمناسبة الأنشطة الخيرية والجمعياتية متى تم التنسيق معها ومع السلط الجهوية بصفة مسبقة وذلك في إطار القانون والتراتيب الجاري بها العمل خاصة في المناطق الخاضعة لإجراءات وترتيبات أمنية استثنائية.

ودعت في هذا الإطار إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية حتى تتفرغ للقيام بمهامها الوطنية لاسيما في هذا الظرف الحساس والبلاد تستعد لمحطات انتخابية هامة.

وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس ومرشح الانتخابات الرئاسية 2019 ،أكد في حوار على قناة الحوار التونسي مساء الجمعة 2 أوت 2019 ، إن حزب تحيا تونس وحركة النهضة قاما بوضع قانون على مقاسه لإقصائه ومرشحين آخرين من السباق الانتخابي قائلا '''وليد جلاد وكل النواب وتحيا النهضة عملو قانون على مقاسنا''. وأضاف القروي أن تحيا تونس وحركة النهضة حلفاء ويعملان مع بعضهما وليس هناك فرق بينهما ، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أية مشاكل مع النهضة إلى أن أصرت على تمرير قانون الاقصاء لاخراجه وأشخاص آخرين من السباق الرئاسي وهو ما أقلقنه ، وفق تعبيره.