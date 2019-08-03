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الأورمان: سنتحمل تكلفة تأهيل 10 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:12 م
الأورمان: سنتحمل تكلفة تأهيل 10 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة
محمود فؤاد
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كساب أحمد
 
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قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل 87 قرية من أصل 277، مقسمة على11 محافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي بنهاية هذا العام.

وتابع نائب رئيس جمعية الأورمان، خلال حواره ببرنامج "اليوم وغدًا"، المذع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المبادرة تشمل إعادة تأهيل القرى من خلال توصيل الكهرباء والمياه، وإنشاء وحدات صحية وبيطرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل ضخ ما يقرب من 5 مليون جنيه في كل قرية للعمل على تأهيلها، ويتم تشغيل أهالي القرية في أي مشروعات تقوم بها المبادرة.

ولفت إلى جمعية الأورمان ستقوم بتأهيل 10 قرى ضمن هذه المبادرة، مضيفًا أن الدولة ستتحمل 80% من تكلفة هذه المبادرة، والمجتمع المدني 20%.
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