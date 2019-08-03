تقارير عالمية.. الخليفي اتخذ قراره بشأن نيمار

لا يزال مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان غامضًا، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء"، والعودة لناديه السابق برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال إيجناسي أوليفا جيسبرت في تصريحات لموقع "جول" العالمي أن نادي باريس سان جيرمان يعلم جيدًا رغبة "نيمار" في الرحيل عن النادي الباريسي، والإنضمام لصفوف برشلونة الاسباني هذا الصيف.





وأضاف أن صفقة رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان كانت ستكون منتهية منذ مدة طويلة، لو كان النادي الذي يرغب في التعاقد معه نادي آخر غير البارسا.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان يرفض رحيل نيمار إلي نادي برشلونة الاسباني، نظرًا للخلافات القوية بين الفريقين، وقرر التفاوض مع الفرق الأخرى الراغبة في ضمه.





ويتمسك باريس سان جيرمان بالحصول على 300 مليون يورو للتفريط في خدمات نيمار لبرشلونة.