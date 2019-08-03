هيئة الانتخابات : لا مطالب ترشحات جديدة اليوم

على عكس ما تميز به أمس الجمعة 02 اوت 2019 ، موعد انطلاق تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة، من حركية تجلت في تقديم 10 مرشحين متحزبين ومستقلين ملفات ترشحهم، اتسمت الأجواء صباح اليوم بمقر الهيئة بالركود والسكون، حيث ظهر المكان شبه خال باستثناء تواجد الصحفيين ورجال الأمن

ولم تتلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت، أي مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل، بينما يستمر قبول مطالب الترشح إلى حدود الساعة السادسة مساء، في ظل ترقب ممثلي وسائل الإعلام قدوم مرشحين جدد.