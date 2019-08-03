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بعد تكليفه عميدا لكلية الدعوة الإسلامية بالأزهر.. تعرف على الدكتور أحمد حسين

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:58 م
بعد تكليفه عميدا لكلية الدعوة الإسلامية بالأزهر.. تعرف على الدكتور أحمد حسين
جامعة الأزهر - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين عميدا لكلية الدعوة الإسلامية.

وعين أحمد حسين" معيدا  بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية عام 1988 ثم تدرج في الوظائف الأكاديمية حتى عين  أستاذا بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية عام 2011، واختير وكيلا للكلية  في الفترة من نوفمبر/ 2011 حتى ٢٠١٩م إلى أن صدر قرار  رئيس الجامعة بتكليفه عميدا للكلية

وللعميد الجديد العديد من المؤلفات العلمية أهمها

1 – " عالم الجن بين المسيحية والإسلام دراسة مقارنة "

2 – " الوصايا العشر في العهدين القديم والجديد, وموقف الإسلام منها "

3 – " دراسات في الفرق والمذاهب الإسلامية ".

4 – " من جهود الأمة في حفظ السنة, دراسات في السنة وعلوم الحديث ".

5 – " شفاء الأمة في هدي السنة ".

6- " الخوارج – نشأتهم وتاريخهم ".
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