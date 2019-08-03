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عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" فى الإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:07 م
عرض مسرحية جوازة مرتاحة فى الإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى
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الفجر الفني
 
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تستعد الفنانة ريم البارودى لعرض مسرحيتها "جوازة مرتاحة" فى الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بعد النجاح التى حققته المسرحية خلال الفترة الماضية .
 
وحققت المسرحية نجاحا كبيرا، حيث عرضت لمدة شهر على أحد المسارح بمدينة الغردقه ؛ ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا .
 
وعادت ريم إلى خشبة المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية "جوازة مرتاحة بعد  10 سنوات كاملة منذ تقديمها مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009 .
 
مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنه عرفة،ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.
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