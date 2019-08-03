إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي في جامعة الإسكندرية



وأشار إلى أن هذا النشاط إمتد لإنشاء مركزين أخرين تخصصيين للتطوير الوظيفي بكليتي الهندسة والتجارة ويتم حاليا الإعداد لمركز ثالث بكلية التربية، وأنه تم الموافقة على بدء الدراسة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة، وأكد أن إنشاء تلك الكلية يأتي ترسيخا للرؤية الاستراتيجية للجامعة واستجابة للخطط التنموية القومية في مصر.



فيما أكد الدكتور مصطفى النعناع أنه بالفعل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بصفة يومية، وتعتبر Google now، siri، Cortana ماهي إلا أمثلة واضحة للذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن الكمبيوتر في المستقبل القريب سيكون قادرا على التفكير دون أن يحتاج لمبرمج يقوده، وهذا الأمر يتطور بأسرع مما نتصور.



وأضاف أن مجال الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم المجالات في الحاضر والمستقبل وسيسهم في تطوير واستحداث تكنولوجيات ومنتجات عديدة، لافتا أن جامعة الإسكندرية لديها أقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جمهورية مصر العربية.



وأعلن أن الحاضنة سوف تكون تحت مسمى ( Aim) والتي سيتم تنفيذها في كلا من جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس بتمويل من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



نظمت جامعة الإسكندرية مساء اليوم السبت أول ملتقى لحاضنة أعمال الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شيماء هلال مدير المشروع القومي للحاضنات التكنولوجية، الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، الدكتور مصطفى النعناعي، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسب والنظم والباحث الرئيسي لمشروع إنشاء حاضنة الذكاء الاصطناعي بجامعة الاسكندرية، والدكتور محمد بلال، المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، ونخبة من الخبراء والمعنيين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.وأعلن الدكتور هشام جابر عن إنشاء أول حاضنة للذكاء الإصطناعي في جامعتي الإسكندرية وعين شمس لنشر الوعي بأهمية هذا المجال ودوره الحالي والمستقبلي ولاحتضان الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال، مؤكدا أن ريادة الأعمال والإقتصاد القائم على المعرفة يعد أحد أكبر دعائم مستقبل الاقتصاد في مصر.وأضاف أن جامعة الإسكندرية تحرص على مواكبة كل ماهو حديث ومتطور لنشر ثقافة وريادة الأعمال وغرسها في الطلاب، ومن هذا المنطلق بادرت الجامعة باستحداث مقرر دولي لريادة الأعمال كمتطلب تخرج لكافة طلاب الجامعة على إختلاف تخصصاتهم، بحيث لايتخرج الطالب الا بعد اجتيازه، فضلا عن أن الجامعة بادرت منذ ثلاث سنوات بإنشاء مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بغية نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتحفيز رواد الأعمال من الطلاب والخريجين.