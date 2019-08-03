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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الاستثمار في البشر استراتيجية الدولة

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:57 م
عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الاستثمار في البشر استراتيجية الدولة
أحمد مقلد
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كساب أحمد
 
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قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الاستثمار في البشر استراتيجية الدولة خلال المرحلة الحالية، لافتَا إلى أن الدولة المصرية لم تعمل على النهوض بالمؤسسات، والبنية التحتية، بمثل ما يحدث الآن.

وتابع "مقلد"، خلال حواره ببرنامج "اليوم وغدًا"، مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن البنية التحتية لم تغطي إلا 10% خلال العقود الماضية، لافتَا إلى أن الدولة تمكنت خلال 3 سنوات فقط، من رفع هذه النسبة لـ35%

وأضاف أن فيروس "سي" كان منتشر في كل مصر، فقامت الدولة مؤخرًا بالعمل على مكافحة هذا الفيروس ضمن حملة 100 مليون صحة، وهذا الامر يأتي ضمن استثمار الدولة في البشر.
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