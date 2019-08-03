سولشاير يوجه ضربة قاضية لأحلام زيدان وبيريز في بوجبا
السبت 03/أغسطس/2019 - 09:56 م
علاء خليف
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كشف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موقف الفرنسي بول بوجبا من الاستمرار مع الشياطين الحمراء في الموسم المقبل.
وقال "سولشاير" في تصريحات صحفية اليوم: " ليس لدي ادنى شك بأن بوجبا سيستمر لاعباً للفريق هذا الموسم"، ليغلق الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي هذا الصيف.
وكان بوجبا ارتبط بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في ضمه لصفوف الفريق لتدعيم خط وسط الملكي بالموسم الجديد.
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