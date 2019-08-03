بعد نجاح التشغيل التجريبي.. ما أهمية التأمين الصحي الشامل للمصريين؟

شهد شهر يوليو الماضي إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، كما شهد إقبال شديد من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال 22 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء المحافظة لفتح الملف العائلي الخاص بأسرهم.

ونظمت اليوم وزارة الصحة مؤتمر صحفي، لإعلان عن مستجدات مشروع التأمين الصحي، بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل.

تسجيل المواطنين

قال الدكتور أحمد السبكي المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي، إن الأرقام هي خير دليل على نجاح التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الشهر الأول بمحافظة "بورسعيد"، حيث تم تسجيل 28.3% من المواطنين، و المستهدف تسجيلهم بالمحافظة 920.000 مواطن.

وأضاف "السبكي"، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع شهد إقبالا كبير من أهالي بورسعيد للتسجيل فى المنظومة الجديدة، وهذا دليل كبير وواضح على ثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية الجديد.

وأشار"السبكي" إلى أن التسجيل بالمنظومة متاح لكل مواطني بورسعيد، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال (أو صورة منها) لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبى الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم.

عمليات الجراحية

وتابع "السبكي" أن مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين الأجانب دليل على الثقة الكبيرة في المنظومة، وأن مصر بهذا النجاح تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق إصلاح طبي شامل، كما أنه تم إجراء نحو 1461 عملية جراحية في 7 مستشفيات.

أضاف السبكي ، أن المستشفيات التي ضمهم المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وهم: مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى التضامن، مستشفى الحياة، بورفؤاد، مستشفى النساء الزهور.

وتابع السبكى، لأول مرة في بورسعيد تم إجراء عمليتين زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي للاطفال و11 عملية قسطرة قلب بوحدة الدكتور مجدي يعقوب بالمستشفى.

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل : واجه فريق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد العديد من التحديات خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبى للمنظومة تم رصدها من خلال غرفة العمليات المنعقدة لمتابعة تنفيذ المشروع

22 مركز تسجيل

واستكمل السبكي، كان أهم تلك التحديات هو الإقبال الشديد للمواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال 20 وحدة و مركز صحة أسرة في جميع أنحاء المحافظة مما أدى لتكدسات في بعض تلك الوحدات وعملت إدارة المشروع على حل تلك المشكلة عن طريق زيادة عدد مدخلي البيانات بنسبة 30 % و توفيرهم على مدار 12 ساعة عمل من الساعة ٨ صباحاً حتى ٨ مساءاً

أكد السبكي ، أن النصف الثاني من شهر يوليو تم ضم وحدة صحة أسرة الإسراء بحي الضواحي ومركز صحة أسرة علي بن أبي طالب بحي الزهور وبذلك أصبح هناك 22 وحدة و مركز متاحين للتسجيل لتخفيف التكدسات على جميع الوحدات والعمل على تيسير وسرعة إجراءات التسجيل على المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلي من ساعة في بداية التشغيل التجريبي من 10 دقائق إلى 15 دقيقة من خلال رفع قدرات مسجلي البيانات و ذلك التحسن في سرعة التسجيل لاقى اعجاب ورضاء جميع المواطنين.

تأمين الزامي

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التى يترأسها الدكتور محمد معيط، أن تطبيق قانون "التأمين الشامل" سيكون إلزامي على جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، واختيارى على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج.

وأضافت الهيئة في منشورات توعوية لها عن المنظومة، أن المنتفع بخدمات المنظومة يجب أن يكون مشترك في النظام، ويسدد الاشتراكات.

وتابعت: "في حالة عدم اشتراك المواطن أو تأخيره عن السداد سيتوقف حقه فى الانتفاع بخدمات التأمين الشامل مؤقتا حتى يسدد الاشتراكات دفعة واحدة أو بالتقسيط باستثناء حالات الطوارئ".

اشتراك التأمين

وكانت الهيئة، أكدت أن الموظف الأعزب سيتحمل 1٪ من دخله فقط كرسم اشتراك من إجمالى دخله الشهري، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى انطلقت فى محافظة بورسعيد مؤخرا.

وأوضحت، أنه سيتم استقطاع نسبة عند استخراج أو تجديد رخص القيادة أو التسيير، وأضافت أنه سيتم تحصيل جزء من رسوم العبور على الطرق السريعة، وكذلك نسبة من كل علبة سجائر مباعة ،وكذلك نسبة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ .

ولفتت، إلى أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير المالية ورشة عمل مع مستثمري القطاع الخاص بديوان عام المحافظة، ثم زيارة وحدة الكويت الصحية للرعاية الأولية، وتفقد مبني مقر هيئات التأمين الصحي الشامل، كما سيعقد اجتماعا بشأن مشروع النافذة الواحدة، ويزور مركز الخدمات اللوجستية بميناء بورسعيد.