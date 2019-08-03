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25% تخفيضات.. طرح كافة أنواع اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:00 م
25% تخفيضات.. طرح كافة أنواع اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة
أرشيفية
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تطرح وزارة الزراعة،  كافة أنواع اللحوم (بلدي وسوداني مجمد)، والبط والدجاج والكبدة والحمام والسمان وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية، بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة لها.

وصرح المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، بأن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% ولدى الإدارة 26 منفذا ثابتا بالجيزة والقاهرة وجنوب سيناء وخمسة منافذ متحركة تجوب كل المحافظات، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف أن السلع تشمل لحوم سوداني واللحم المفروم والكبدة السوادني، وفيليه الدجاج، والدجاج والجبن ولبن جاموسي، وزيت الزيتون بكر، والسكر، والمكرونة، والأرز، والصلصة، والزيت، ولحوم كندوز، ولحوم ضاني، وكبده كندوز، والرنجة، والأسماك، والسمن البلدي، وعسل النحل والمربات.


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