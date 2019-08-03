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"فيسبوك" تعلن تغيير مسمى تطبيقي واتساب وإنستجرام

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:47 م
فيسبوك تعلن تغيير مسمى تطبيقي واتساب وإنستجرام
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وكالات
 
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أعلنت شركة "فيسبوك" المالكة لـ "واتس آب" و"إنستجرام"، أنها ستغير اسمي التطبيقين بإضافة عبارة «From Facebook» إليهما بهدف توحيد تطبيقات الشركة حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.


وبحسب موقع "ذي فيرج" المهتم بشؤون التكنولوجيا فأن الاسمين الجديدين سيظهران في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات "آبل" و"جوجل بلاي".


وسيتحول اسما التطبيقين إلى "WhatsApp from Facebook"، و"Instagram from Facebook" تدريجيا، حيث بدأ هذا التغيير في الظهور على الواجهة الرئيسية لـ "واتس آب" و"إنستجرام"  لدى بعض المستخدمين.


يذكر أن "فيسبوك" استحوذت على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهير "إنستجرام" في عام 2012، قبل أن تصير مالكة لأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم "واتس آب" في عام 2014.

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