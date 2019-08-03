مارادونا: ميسي المتمرد صار يشبهني كثيرًا

أعرب أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، عن إعجابه بالشخصية التي أظهرها ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب التانجو في بطولة كوبا أمريكا الماضية، مؤكدًا أن ميسي الحالي المتمرد يشبهه كثيرًا.





وخلال تصريحات لمارادونا نشرها موقع "موندو ديبورتيفو" قال: "أعتقد أن ميسي كان في وضع مارادونا، رأيته أكثر تمردًا".





وواصل بقوله: "أنا أحب ميسي المتمرد، الذي يظهر مع عائلته في الصور ومع كلبه وهو ممسك بزجاجة بيرة، أكثر من ميسي الذي انتقدوه لأنه لم يغني النشيد الوطني".



