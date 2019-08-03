مارادونا: ميسي المتمرد صار يشبهني كثيرًا
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:52 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أعرب أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، عن إعجابه بالشخصية التي أظهرها ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب التانجو في بطولة كوبا أمريكا الماضية، مؤكدًا أن ميسي الحالي المتمرد يشبهه كثيرًا.
وخلال تصريحات لمارادونا نشرها موقع "موندو ديبورتيفو" قال: "أعتقد أن ميسي كان في وضع مارادونا، رأيته أكثر تمردًا".
وواصل بقوله: "أنا أحب ميسي المتمرد، الذي يظهر مع عائلته في الصور ومع كلبه وهو ممسك بزجاجة بيرة، أكثر من ميسي الذي انتقدوه لأنه لم يغني النشيد الوطني".
ووجه ميسي انتقادًا لأداء التحكيم في الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده بالمربع الذهبي ضد البرازيل في كوبا أمريكا، كما اتهم الاتحاد بالفساد، وعاد لينتقد الاتحاد مرة آخرى بعد طرده ضد تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد شجار مع جاري ميديل تلقى على إثره اللاعبين البطاقة الحمراء المباشرة.
Advertisements
المزيد عن: ميسي مارادونا كوبا امريكا طرد ميسي
- إنفانتينو: اعتزال ميسي قبل التتويج بكأس العالمة سيكون أمرا ظالما
- مارادونا: رونالدو يستحق جائزة الأفضل ولا توجد مشاكل مع ميسي
- مارادونا: ميسي فقط من يستطيع قيادة التانجو في المونديال
- محمد صلاح: أحب مارادونا وميسي وأعشق باتيستوتا
- مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين بسبب استبعاد "أجويرو"
- مارادونا يسب ميسي ورفاقه