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مارادونا: ميسي المتمرد صار يشبهني كثيرًا

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:52 م
مارادونا: ميسي المتمرد صار يشبهني كثيرًا
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عمر عبدالعزيز
 
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أعرب أسطورة  الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، عن إعجابه بالشخصية التي أظهرها ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب التانجو في بطولة كوبا أمريكا الماضية، مؤكدًا أن ميسي الحالي المتمرد يشبهه كثيرًا.

وخلال تصريحات لمارادونا نشرها موقع "موندو ديبورتيفو" قال: "أعتقد أن ميسي كان في وضع مارادونا، رأيته أكثر تمردًا".

وواصل بقوله: "أنا أحب ميسي المتمرد، الذي يظهر مع عائلته في الصور ومع كلبه وهو ممسك بزجاجة بيرة، أكثر من ميسي الذي انتقدوه لأنه لم يغني النشيد الوطني".

ووجه ميسي انتقادًا لأداء التحكيم في الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده بالمربع الذهبي ضد البرازيل في كوبا أمريكا، كما اتهم الاتحاد بالفساد، وعاد لينتقد الاتحاد مرة آخرى بعد طرده ضد تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد شجار مع جاري ميديل تلقى على إثره اللاعبين البطاقة الحمراء المباشرة.
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