اليونايتد يخطف فوزاً مثيراً من ميلان بالكأس الدولية للأبطال
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:52 م
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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على حساب فريق ميلان بركلات الجزاء الترجيحية في بطولة الكأس الدولية للأبطال تحضيراً للموسم الجديد.
انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، سجل أهدف اليونايتد راشفورد في الدقيقة 17 ولينجارد في الدقيقة بينما سجل لميلان سوسو في الدقيقة وليندلوف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60.
ولجأ الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية والتي ابتسم فيها الحظ لفريق اليونايتد ليفوز على ميلان 5-4.
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