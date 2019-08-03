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أيمن عطا الله يوضح عقوبة عمالة الأطفال

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:56 م
أيمن عطا الله يوضح عقوبة عمالة الأطفال
الدكتور أيمن عطا الله
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إن استغلال الأطفال بشكل عام سواء في التسول أو التصوير وخلافه يعتبر مخالفة قانونية ويعرض المستغل للحبس.

وأكد "عطا الله "، خلال تقديمه برنامج "الافوكاتو"، المذاع عبر "قناة القاهرة والناس 2 "، مساء السبت أن المادة 96 من قانون الطفل المصري أكدت على أن من يعرض حياة الطفل أو صحته للخطر يعاقب بالحبس. 

وأشار إلى أن جريمة استغلال الأطفال يعاقب المتهم فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية، موضحًا أن واقعة استخدام أحمد حسن وزينب طفلتهما وتصويرها في فيديو علي اليوتيوب بذلك تعد على خصوصيات الطفلة بتعرضها للخطر لزيادة المشاهدات عبر قناتهم.

جاء ذلك في إطار التعليق علي واقعة استخدام احمد حسن وزينب طفلهما وتصويره في فيديو علي اليوتيوب من أجل تحقيق مكاسب مادية الأمر الذي جعل النائب العام يتحد قرار بفتح تحقيق في هذا الشأن.
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