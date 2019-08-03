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مفاجأة من ميسي للاعبي برشلونة

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:53 م
مفاجأة من ميسي للاعبي برشلونة
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علاء خليف
 
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يستعد نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعودة لتدريبات فريقه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي يجهز مفاجأة لزملائه، حيث قرر الانتظام في تدريبات الفريق الكتالوني اليوم، رغم أنه لديه إذن من الجهاز الفني للفريق بعدم المشاركة في التدريبات حتي غدًا الأحد.

وعاد ميسي إلى مدينة برشلونة صباح اليوم، قادماً من جزيرة إيبيزا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك برفقة عائلته.
.
الجدير بالذكر أن ميسي تأخر في الانضمام إلى تدريبات برشلونة، نظراً لمشاركته في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.
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