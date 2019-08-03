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أتلتيكو مدريد يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع خاميس رودريجيز

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:44 م
أتلتيكو مدريد يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع خاميس رودريجيز
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عمر عبدالعزيز
 
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حدد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، موقفه النهائي من التعاقد مع اللاعب الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، من ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال رئيس الروخي بلانكوس، في تصريحات صحفية: "خاميس رودريجيز؟ فريقاً قوي بالفعل ونؤمن أننا نستطيع المُنافسة في جميع البطولات، الفريق هكذا كامل". 

وأضاف قائلاً: "في كرة القدم لا تعرف ماذا سيحدث غداً، مع العلم ان الميركاتو مستمرًا، ولكن اليوم أرى الفريق قوي".
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