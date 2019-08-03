مفاوضات مع جارد ليتو للانضمام لرامى مالك ودينزل واشنطن بـThe Little Things

يجرى حاليا النجم العالمى جارد ليتو مفاوضات من أجل الانضمام لفريق عمل فيلم "The Little Things"، الذى يشارك فى بطولته النجم العالمى دينزل واشنطن، ونجم الأوسكار رامى مالك، وهو من تأليف وإخراج جون لى هانكوك، ومن المقرر أن يلعب جارد ليتو دور القاتل الذى تحاول الشرطة تعقبه.









يذكر أن جارد ليتو قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Urban Legend" و" Black & White" و"American Psycho" و"Sunset Strip" و"Panic Room"، وغيرها.



