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اختتام سباق "سبارتن سبرنت" للنساء والرجال في موسم السودة

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:40 م
اختتام سباق سبارتن سبرنت للنساء والرجال في موسم السودة
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الفجر السعودي
 
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اختتمت اليوم فعاليات سباق "سبارتن سبرنت" الرياضية للنساء والرجال، والتي أقيمت في منتزه الملك عبدالعزيز في منطقة السودة تحت برامج موسم السودة.

واستقطب السباق، الذي أقيم في أعلى قمة في المملكة بين الغابات الجميلة والمناظر الخلابة، جموعاً من محبي الرياضة والمغامرات من داخل المملكة وخارجها للمشاركة في السباق بشكل خاص والاستمتاع بفعاليات موسم السودة بشكل عام.

وانطلق سباق النساء في الساعة الـ 9 صباحاً واستمر لغاية الساعة 11 صباحاً، حيث شارك فيه مجموعة من النساء من مختلف الجنسيات، حيث حصلت المتسابقة ايفالينا خيليبوفسكا من جمهورية بولندا على المركز الأول إذ كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية.

في حين ابتدأ سباق الرجال، أفراد ومجموعات، في الساعة الواحدة ظهرا واستمر لمدة ثلاث ساعات، حيث احتضن السباق أكثر من 740 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية قدموا إلى منطقة السودة من أنحاء المملكة العربية السعودية والدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان إلى جانب عدد من مواطني الدول الأوروبية.

وحصد المشاركون الإماراتيون، محمد الحساني وصالح السويدي، على المركز الأول والثاني بالتتابع، في حين حصل البريطاني جورج كريوي على المركز الثالث.
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