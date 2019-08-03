الأهلي يجهز مفاجأة لمؤمن زكريا
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:41 م
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يجهز مسئولو النادي الأهلي مفاجأة
للاعب الوسط مؤمن زكريا لإقناعه بالبقاء مع الفريق خلال الفترة القادمة وترك فكرة
الرحيل بالصيف الجاري.
ويفكر الأهلي في إغراء مؤمن زكريا
بالمشاركة في البطولات المحلية الممثلة في الدوري والكأس لامتصاص حالة الغضب بعد
استبعاده من القائمة الإفريقية.
ومن المنتظر أن يحسم مؤمن زكريا قراره
مع الأهلي خلال الساعات المقبلة خاصة وأنه تلقى العديد من العروض للرحيل عن القلعة
الحمراء.
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