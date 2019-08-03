ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة 18 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في تكساس

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:41 م
عاجل.. إصابة 18 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في تكساس
السلطات الأمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلنت السلطات الأمريكية السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "انتباه.. إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محلية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة، مشيرة إلى وقوع نحو 18 إصابة.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية في الحال.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.
وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
0
x
20:30
0
بايرن ميونيخ