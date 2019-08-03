التضامن تكشف تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

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قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.



وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو يكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية"الحياة"، مساء السبت، إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تضم 87 قرية، وتضم 130 ألف أسرة على مستوى 11 محافظة.



وتوقع أن ينتهوا من المرحلة الأولى خلال عام منذ بدايتها، حيث ستصل تكلفة المرحلة إلى مليار جنيه.

