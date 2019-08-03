نيمار يواصل التمرد ويرفض الخضوع لضغوط باريس
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:35 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يواصل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مساعيه من أجل الخروج إلى برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Le Parisien" فإن نيمار يمكن ان يلعب مع باريس سان جيرمان ضد نادي نيم الاحد 11 اغسطس ! في اول مباراة لفريق توخيل في الدوري الفرنسي.
وأكدت التقارير على أن نيمار لم يغلق مشكلته مع باريس سان جيرمان حتى الان، بشأن مستقبله، ولم يحسم اي شيء بعد.
Advertisements
- برشلونة يقدم عرضه الأول لباريس من أجل نيمار.. وهذا هو ضحية الصفقة
- برشلونة يعثر على مفتاح حسم صفقة نيمار
- هل يكون "راكيتيتش" ضحية انتقال نيمار إلى برشلونة ؟
- برشلونة يضحي بنجمه المتألق من أجل عيون نيمار
- نيمار يعطي برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد معه
- عقوبة باريس تُقرب نيمار بشدة من برشلونة
- عثمان ديمبلي يتحدى برشلونة ويمنع إتمام صفقة نيمار
- باريس سان جيرمان يحبط مخطط برشلونة لضم نيمار
- نيمار يعطي برشلونة الغمزة الأخيرة لضمه من باريس
- الكشف عن سبب تأخر انتقال نيمار إلى برشلونة