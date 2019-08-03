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نيمار يواصل التمرد ويرفض الخضوع لضغوط باريس

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:35 م
نيمار يواصل التمرد ويرفض الخضوع لضغوط باريس
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مساعيه من أجل الخروج إلى برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Le Parisien" فإن نيمار يمكن ان يلعب مع باريس سان جيرمان ضد نادي نيم الاحد 11 اغسطس ! في اول مباراة لفريق توخيل في الدوري الفرنسي. 

‏وأكدت التقارير على أن نيمار لم يغلق مشكلته مع باريس سان جيرمان حتى الان، بشأن مستقبله، ولم يحسم اي شيء بعد.
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المزيد عن: نيمار يواصل الغياب برشلونة باريس سان جيرمان ونيمار باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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