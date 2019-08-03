نيمار يواصل التمرد ويرفض الخضوع لضغوط باريس

يواصل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مساعيه من أجل الخروج إلى برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Le Parisien" فإن نيمار يمكن ان يلعب مع باريس سان جيرمان ضد نادي نيم الاحد 11 اغسطس ! في اول مباراة لفريق توخيل في الدوري الفرنسي.



