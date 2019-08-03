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أحمد موسى: 103 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:39 م
أحمد موسى: 103 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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علق الإعلامي أحمد موسى، على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "لا أحد يشعر بالقرى الأكثر فقرا.. وأنا من قرية وعارف أوجاع المواطنين"، مشيرًا إلى أن الرئيس أطلق المبادرة من أجل حياة أفضل للمصريين.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن بعض المدارس في القرى لا يوجد بها كراسي، وعدد الطلاب أكثر من سعة الفصول، لافتًا إلى أن هناك طلاب يتركوا المدارس ويعملون في مهن أخرى.

وأضاف: "المناضلون لما قاموا يخربوا في البلد.. ومفكروش يبصوا على الناس ويروحلهم"، مؤكدًا أن المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا يعتبر أهم مشروع في مصر بأكملها لإنقاذ حياة الملايين، حيث تم تخصيص 103 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة.
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المزيد عن: مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي أحمد موسى
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