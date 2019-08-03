أحمد موسى: 103 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:39 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى، على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "لا أحد يشعر بالقرى الأكثر فقرا.. وأنا من قرية وعارف أوجاع المواطنين"، مشيرًا إلى أن الرئيس أطلق المبادرة من أجل حياة أفضل للمصريين.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن بعض المدارس في القرى لا يوجد بها كراسي، وعدد الطلاب أكثر من سعة الفصول، لافتًا إلى أن هناك طلاب يتركوا المدارس ويعملون في مهن أخرى.
وأضاف: "المناضلون لما قاموا يخربوا في البلد.. ومفكروش يبصوا على الناس ويروحلهم"، مؤكدًا أن المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا يعتبر أهم مشروع في مصر بأكملها لإنقاذ حياة الملايين، حيث تم تخصيص 103 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن بعض المدارس في القرى لا يوجد بها كراسي، وعدد الطلاب أكثر من سعة الفصول، لافتًا إلى أن هناك طلاب يتركوا المدارس ويعملون في مهن أخرى.
وأضاف: "المناضلون لما قاموا يخربوا في البلد.. ومفكروش يبصوا على الناس ويروحلهم"، مؤكدًا أن المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا يعتبر أهم مشروع في مصر بأكملها لإنقاذ حياة الملايين، حيث تم تخصيص 103 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة.
Advertisements
المزيد عن: مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي أحمد موسى
- "بيت الذكاة": نشارك بـ100 مليون جنيه في مبادرة فيروس سي
- "مصر الخير": أنفقنا 1.27 مليار جنيه على المساعدات خلال 2018
- برلماني: مبادرة "حياة كريمة" تدل على اهتمام الرئيس بالجانب الإنساني للمصريين
- بالتعاون مع جمعية الأورمان.. محافظ أسيوط يسلم بطاطين وشهادة أمان وكراسي للأسر المحتاجة
- أحمد موسى: "تحيا مصر" يوفر مليار جنيه من أجل مبادرة "نور الحياة".. فيديو
- "التضامن" تكشف تفاصيل مبادرة "سكن كريم" (فيديو)
- التفاصيل الكاملة.. بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"الأوقاف" لتحسين أحوال الأسر الفقيرة
- "الجمعيات الأهلية": 200 مليون جنيه لدعم مبادرة "سكن كريم" بالقرى الاكثر احتياجًا
- السيسي "وعد فأوفى".. ماذا تقدم مبادرة حياة كريمة للمصريين؟
- اهتمام خاص من القيادة السياسية.. كل ما تود معرفته عن مبادرة "حياة كريمة"