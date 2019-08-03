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تقارير إسبانية: ريال مدريد يحسم صفقة مدوية جديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:34 م
تقارير إسبانية: ريال مدريد يحسم صفقة مدوية جديدة
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مني العوضي
 
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كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة جديدة وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي خوسيه لويز ساشيز عبر برنامج "الشرينجيتو"، أن دوني فان دي بيك لاعب أياكس يمثل مستقبل ريال مدريد وعملية وصول لاعب خط الوسط إلى "سانتياجو برنابيو" تسير على الطريق الصحيح.

وكان ريال مدريد قد دخل على خط المفاوضات مع دي بيك من أجل تعزيز صفوفه بعد الظهور السيء في المباريات الودية وخسارة ماركو أسينسيو بعد إصابته بالرباط الصليبي.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أبرم عدة تعاقدات مثل ضم إيدين هازارد ورودريجو وميندي وميليتاو ولوكا يوفيتش مهام آينتراخت.
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