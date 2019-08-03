الآثار تعلن الانتهاء من أعمال فك جدران مقبرة "توتو" بسوهاج لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الآثار منذ قليل عن انتهاء مرممو المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية والتي وافقت على نقلها.





وتم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.





والجدير بالذكر أنن تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها عام ٢٠١٨ أثناء عملية القبض على أحد العصابات أثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار.



