الآثار تعلن الانتهاء من أعمال فك جدران مقبرة "توتو" بسوهاج لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:30 م
حسام زيدان
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة الآثار منذ قليل عن انتهاء مرممو المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية والتي وافقت على نقلها.
وتم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.
والجدير بالذكر أنن تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها عام ٢٠١٨ أثناء عملية القبض على أحد العصابات أثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار.
وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثري والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية برئاسة أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت أعمال الحفائر العثور علي باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.
Advertisements
المزيد عن: العاصمه الاداريه الجديده أخبار مصر
- بعد اكتشافها.. كل ما تريد معرفته عن مقبرة "حتبت" الأثرية
- عاجل.. "الأثار" تعلن كشفا أثريا جديدا يعود للأسرة الخامسة
- التفاصيل الكاملة للكشف الأثري في منطقة العساسيف بالأقصر
- ننشر التفاصيل الكاملة لكشف مقبرة "كاهن التطهير الملكي" بسقارة
- كشف سقارة الأثري يتصدر الصحف العالمية
- الفجر تنشر أول فيديو للكشف الأثرى بسوهاج.. عمره ألفين عام وعصابة لسرقة الآثار هي كلمة السر!
- القصة الكاملة حول اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" في سوهاج
- "الفجر" داخل أعماق مقبرة "توتو" وزوجته بسوهاج.. وأستاذ آثار يكشف أسرارها (صور وفيديو)
- بحضور 21 سفيرا.. رئيس الوزراء يفتتح أكبر مقبرة في البر الغربيّ بالأقصر
- "وزيري": الكشف الآثري الجديد بمنطقة الأهرامات له رونقه