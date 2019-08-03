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المستثمرون المصريون يستحوذا على نسبة 67.8 %من إجمالى التعاملات بالبورصة خلال شهر يوليو بالبورصة

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:24 م
المستثمرون المصريون يستحوذا على نسبة 67.8 %من إجمالى التعاملات بالبورصة خلال شهر يوليو بالبورصة
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 استحوذات تعاملات المستثمرون المصريين على  نسبة 67.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال شهر يوليو بالبورصة ، بينما استحوذ  المستثمرون الأجانب على نسبة 23.8 % و العرب على 8.4% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و اتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب خلال ذات الفترة نحو الشراء؛ ليسجلو صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 703 مليون جنيه، و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


وسجل  المستثمرون  الأجانب صافي بيع بنحو1.3 مليار جنيه،  و سجل العرب صافي بيع بنحو 4.854 مليار جنيه، و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 


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