المستثمرون المصريون يستحوذا على نسبة 67.8 %من إجمالى التعاملات بالبورصة خلال شهر يوليو بالبورصة

استحوذات تعاملات المستثمرون المصريين على نسبة 67.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال شهر يوليو بالبورصة ، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 23.8 % و العرب على 8.4% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و اتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب خلال ذات الفترة نحو الشراء؛ ليسجلو صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 703 مليون جنيه، و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو1.3 مليار جنيه، و سجل العرب صافي بيع بنحو 4.854 مليار جنيه، و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



