المستثمرون المصريون يستحوذا على نسبة 67.8 %من إجمالى التعاملات بالبورصة خلال شهر يوليو بالبورصة
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:24 م
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و اتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب خلال ذات الفترة نحو الشراء؛ ليسجلو صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه بينما سجل العرب
صافي بيع بقيمة 703 مليون جنيه، و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو1.3 مليار جنيه، و سجل العرب صافي بيع بنحو 4.854 مليار جنيه، و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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