وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب معلمي الصف الثاني الإبتدائي على النظام التعليمي الجديد (صور)

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تابع الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، تدريب معلمي الصف الثاني الإبتدائي 2.0 على النظام التعليمي الجديد، والمنعقد بمدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة - إدارة شرق الفيوم التعليمية.



ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف على المعايير والتقييم التكويني، وفهم نماذج التقييم المتدرج، والتفكير الحاسوبي ومهارات البحث، وتخطيط الدرس - متعدد التخصصات، واستكشاف محتوى جديد - الرياضيات، ورحلة التعلم المهني والأدلة.



ناقش عبدالله المعلمين في منظومة التعليم الجديدة، وضرورة تطبيق ما يتم التدريب عليه داخل الفصول، كما نبه المعلمين بضرورة بث روح الولاء والإنتماء في نفوس الأطفال داخل الفصول، مشيرا إلى دور ومكانة المعلم المرموقة فى نهضة وتطور مصر الحبيبة.



وأكد وكيل تعليم الفيوم على أهمية البرنامج التدريبي للسادة المعلمين، ونبه مشددا بضرورة إنضباط وانتظام التدريب والإلتزام بالمواعيد المحددة في البرنامج التدريبي.