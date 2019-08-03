"الديهي" عن تصفية خصوم أردوغان داخل السجون: "فين حقوق الإنسان"
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:24 م
كساب احمد
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو من داخل أحد السجون التركية، لمواطن تركي عمره 44 عامًا، يجلس في زنزانة متر في متر، وتوفى إثر إصابته بأزمة قلبية بعد تعرضه للتعذيب.
وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت, أن هذا الفيديو هدية منه إلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنظمات المجتمع المدني وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العدل الدولية، والهارب يوسف القرضاوي.
وعلق "الديهي"، على هذا الفيديو قائلا: "هكذا يتم تصفية المعارضين والخصوم السياسيين داخل السجون التركية بهذا الشكل غير الآدامي وغير الإنساني وغير الإسلامي".
وطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالنظر إلى داخل السجون التركية والتي تفضح "أمير المؤمنين رجب أردوغان" ونظامه وحزبه، ومعرفة كيف يقوم بتصفيه المعارضين له ولحزبه داخل أنقرة.
وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت, أن هذا الفيديو هدية منه إلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنظمات المجتمع المدني وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العدل الدولية، والهارب يوسف القرضاوي.
وعلق "الديهي"، على هذا الفيديو قائلا: "هكذا يتم تصفية المعارضين والخصوم السياسيين داخل السجون التركية بهذا الشكل غير الآدامي وغير الإنساني وغير الإسلامي".
وطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالنظر إلى داخل السجون التركية والتي تفضح "أمير المؤمنين رجب أردوغان" ونظامه وحزبه، ومعرفة كيف يقوم بتصفيه المعارضين له ولحزبه داخل أنقرة.
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