ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الديهي" عن تصفية خصوم أردوغان داخل السجون: "فين حقوق الإنسان"

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:24 م
الديهي عن تصفية خصوم أردوغان داخل السجون: فين حقوق الإنسان
أردوغان
Advertisements
طباعة
كساب احمد
 
Advertisements
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو من داخل أحد السجون التركية، لمواطن تركي عمره 44 عامًا، يجلس في زنزانة متر في متر، وتوفى إثر إصابته بأزمة قلبية بعد تعرضه للتعذيب.

وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت, أن هذا الفيديو هدية منه إلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنظمات المجتمع المدني وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العدل الدولية، والهارب يوسف القرضاوي.

وعلق "الديهي"، على هذا الفيديو قائلا: "هكذا يتم تصفية المعارضين والخصوم السياسيين داخل السجون التركية بهذا الشكل غير الآدامي وغير الإنساني وغير الإسلامي".

وطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالنظر إلى داخل السجون التركية والتي تفضح "أمير المؤمنين رجب أردوغان" ونظامه وحزبه، ومعرفة كيف يقوم بتصفيه المعارضين له ولحزبه داخل أنقرة.
Advertisements
المزيد عن: توك شو تركيا أردوغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
0
x
20:30
0
بايرن ميونيخ