الديهي: "حياة كريمة" أضخم مشروع رعاية اجتماعية في العالم

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "يجب أن تعتبر هذه المباردة نموذج تنمية يدرس في الأمم المتحدة لبرامج التنميه الشاملة التي تستهدف حياة الإنسان".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المبادرة محاولة جادة وصارمة وجريئة وفي توقيت هام جدا لانتشال الأسر المصرية الفقيرة والأشد فقرا التي تعتبر الأولى بالرعاية، وذلك لإعادة صياغة العلاقة بين الدوله المصرية وبين أبناءها.



وتابع أن مبادرة "حياة كريمة" يعتبر أضخم مشروع رعاية اجتماعية يتم في العالم، من حيث توفير فرص عمل ورعاية صحية واجتماعية واقتصادية.



وعرض بعض من الإحصائيات التي قامت على أساسها الدولة بطرح المبادرة، قائلا: "حققنا معدل نمو 5.6 % في ميزانية 2019، حيث أننا اقتربنا من معدل النمو العالمي، فهو معدل يعتبر الثالث عالميا".