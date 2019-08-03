"مديحة كامل".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

شهد الساحة العالمية والاقليمية عدد من الاحداث الهامة والتي بحث عنها رواد الانترنت عبر محرك البحث جوجل، وتستعرض" الفجر" أبرز مابحث عنه المصريون عبر جوجل.

مديحة كامل

تصدرت مديحة كامل محركات البحث جوجل بأكثر 500 الف عملية بحث، حيث تمر اليوم الذكرى 73 لميلادها، واحتفل جوجل محرك البحث الأشهر عالميا بميلادها، حيث ولدت 3 أغسطس عام 1948، فى محافظة الإسكندرية.

عشقت كامل الفن منذ طفولتها وكانت تحلم بالنجومية منذ دخولها المجال الفنى، ظلت تحاول وتثابر وبموهبتها حتى وصلت للنجومية، خاصة أنها كانت تتمتع بموهبة مكتملة الأركان فى مجال التمثيل.

أحمد حسن وزينب

أثارا "أحمد حسن وزينب.. جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أيامًا قليلة من عمرها، واستغلالها وتعريض حياتها للخطر، فضلا عن ظهورهما مع مولودتهما الصغيرة، وهى تبكي، من أجل التربح من ورائها وتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات، على قناتهما بموقع يوتيوب.

من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "العشماوي"، في بيان أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وفي سياق متصل، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن فيديوهات "أحمد وزينب"، تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، مشيرا إلى أن هناك خصوصية للطفلة يتم انتهاكها، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيا، وهذه الجريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

باريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي بالفوز على رين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم السبت على ملعب شينزن في الصين.

افتتح أدرين هونو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 13 لصالح رين لينتهي الشوط الأول لصالح رين بهدف دون رد، وتعادل كيليان مبابي في الدقيقة 57 قبل أن يُسجل النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا هدف الفوز بطريقة رائعة وكان ذلك في الدقيقة 73.

منة عرفة

نجحت منة عرفة" فى بسط شعبيتها في قلوب الجماهير من ضحكتها التى تميزت بها دائماً فى ظهورها المعتاد باعتبارها طفلة صغيرة لكن صدمة كبيرة سببتها "عرفة" لجمهورها أمس، بعد تصريحاتها التى كانت بمثابة الصاعقة على المشاهدين، بعد أن كشفت عن زواجها لأول مرة، وأن لديها طفل.

وأنها لم تعد الطفلة التى تركزت فى أذهان الجمهور، فهناك ما يقارب الـ 13 عاماً منذ ظهورها الأول فى فيلم "مطب صناعى"، وردت "عرفة" على منتقديها بسبب ملابسها الجريئة، مشيرة إلى أن غالبية الصور التى يتم نشرها تكون جلست تصوير تابعة لأغلفة المجلات، التى تكون صاحبة قرار إظهارها والتحكم فى ملابسها والمكياج، وأنها لم تقصد أبداً الظهور بشكل مثير، وأنها الآن "أم" لطفل.

امام عاشور

حصل مسئولى نادي الزمالك على خدمات إمام عاشور لاعب فريق المحلة ، و المعار إلى حرس الحدود ، بعد التوصل لإتفاق مع إدارة ناديه على ضمه ليكتمل عقد الصفقات الجديدة.

وبعد انتهاء الاتفاق ، وانتقال اللاعب رسميا لميت عقبة، يبلغ عاشور 21 عاما ، حيث أنه مواليد 20 فبراير 1998، بدأ مسيرته فى قطاع الناشئين فى النادى الاسماعيلى وهو فى عمر السابعة ، وقضى شهرا مع ناشئى الدراويش ، إلا انه عاد الى المحلة نظرا لاغترابه، وانضم لناشئي المحلة مع شقيقاه حازم ومحمد ، وتدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول .

طارق يحيي

قررت إدارة نادي الزمالك، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة أسبوع لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق في الموسم الجديد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها نادي الزمالك للاستعانة بـ"مدربي الأزمات"، لتصبح صورة معتادة للجماهير المصرية مع كل إخفاق في كل موسم، يلجأ لأحد الخيارات المتاحة له ويأتي على رأسها طارق يحي، رغم فشلهم في تحقيق الإنجازات، إلا أن إدارة الزماك تُصر على إقحامهم في الصورة مجددًا.