البنك الأهلي يهزم الشرقية للدخان ودياً
السبت 03/أغسطس/2019 - 07:26 م
مصطفى الجندي
Advertisements
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الفوز ودياً على حساب فريق الشرقية للدخان، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الدخان بالعمرانية.
أحرز ثنائية الفوز للبنك الأهلي طارق مصيلحي من ركلة جزاء بالشوط الاول، وحماده جلال في الشوط الثاني.
وجاء هدف الدخان الوحيد قبل ختام المبارا عن طريق أحمد أنيس من ركلة جزاء.
وكان البنك قد خسر مؤخراً من فريق الشباب بإنبي بثلاث أهداف مقابل هدف، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
Advertisements