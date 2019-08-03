البنك الأهلي يهزم الشرقية للدخان ودياً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الفوز ودياً على حساب فريق الشرقية للدخان، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الدخان بالعمرانية.





أحرز ثنائية الفوز للبنك الأهلي طارق مصيلحي من ركلة جزاء بالشوط الاول، وحماده جلال في الشوط الثاني.



