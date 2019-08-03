محاضرة نظرية للاعبي الأهلي قبل المران المسائي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.









ويستعد الأهلي لمواجهة فريق « اطلع برة» بطل جنوب السودان أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.









وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية تحت قيادة اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية وذلك ضمن البرنامج البدني للاعبين.



