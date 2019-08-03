مفاجأة.. اتحاد الكرة يختار المدرب الجديد لمنتخب مصر
السبت 03/أغسطس/2019 - 07:01 م
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اقترب حسام البدري المدير الفني السابق للاهلي من قيادة منتخب مصر الأول في الفترة القادمة وخلافة المكسيكي خافيير أجيري.
واصبح البدري الأسم الأول المطروح بقوة داخل اتحاد الكرة لقيادة المنتخب متفوقاً على كافة الأسماء التي تم طرحها أيضاً بالفترة الماضية
وتواجد البدري في قائمة مكونة من 5 مدربين مرشحين لتدريب المنتخب وهم حسام حسن واحمد حسام ميدو وإيهاب جلال وحسن شحاته.
واعتذر البدري في الايام الماضية عن عدم الاستمرار في مهمته لإدارة نادي بيراميدز موجها خالص شكره للجميع على الفترة التي قضاها داخل النادي.
وبالنسبة للأسم المرشح لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد لمنتخب مصر سيكون حمادة صدقي المدير الفني السابق للجونة، أما شوقي غريب فهو الأقرب لتولي منصب المدرب المساعد على أن يكون عصام الحضري مدرباً لحراس المرمي، أما بخصوص منصب مدير المنتخب، فأحمد حسن ومحمد فضل هما الأبرز في الصورة حتى الآن لتولي المسؤولية.
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