مفاجأة.. اتحاد الكرة يختار المدرب الجديد لمنتخب مصر

وبالنسبة للأسم المرشح لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد لمنتخب مصر سيكون حمادة صدقي المدير الفني السابق للجونة، أما شوقي غريب فهو الأقرب لتولي منصب المدرب المساعد على أن يكون عصام الحضري مدرباً لحراس المرمي،

أما بخصوص منصب مدير المنتخب، فأحمد حسن ومحمد فضل هما الأبرز في الصورة حتى الآن لتولي المسؤولية.