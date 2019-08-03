سيد رجب يغازل جمهوره بإطلالة جديدة والأخير: "فين الجزء الـ3 لـ أبو العروسة"





وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير ،وجاءت التعليقات كالاتى :



فين الجزاء التالت من ابو العروسة ـ منور يافنان ـ مستنينك فى ابو العروسة ــ بحبك والله يافنان.



يذكر ان اخر اعمل سيد رجب مسلسل "أبو العروسة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.



"أبو العروسة" من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.



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