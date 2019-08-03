ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيد رجب يغازل جمهوره بإطلالة جديدة والأخير: "فين الجزء الـ3 لـ أبو العروسة"

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:00 م
سيد رجب يغازل جمهوره بإطلالة جديدة والأخير: فين الجزء الـ3 لـ أبو العروسة
سيد رجب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان سيد رجب، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير ،وجاءت التعليقات كالاتى : 

فين الجزاء التالت من ابو العروسة ـ منور يافنان ـ مستنينك فى ابو العروسة ــ بحبك والله يافنان. 

يذكر ان اخر اعمل سيد رجب مسلسل "أبو العروسة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

"أبو العروسة" من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ