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الزراعة: مصر تنتج 98% من احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الحقلية

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:03 م
الزراعة: مصر تنتج 98% من احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الحقلية
صورة من اللقاء
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنهم يستهدفون توفير تقاوي بجودة عالية للفلاحين.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن مصر تنتج نحو 98% من احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الحقلية، وهناك دول عربية طلبت استيراد التقاوي المصرية.

وأوضح أنه يتم زراعة نحو 15 صنفا من القمح، و9 أصناف من الأرز، و8 أصناف ذرة رفيعة، حيث تساهم كثرة الأنواع على ضبط الأسعار.

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