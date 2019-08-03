زينة تثير الجدل علي إنستجرام بهذه الصورة
السبت 03/أغسطس/2019 - 06:55 م
الفجر الفني
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نشرت الفنانة زينة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصو والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة.
وظهرت زينة ببدلة منقوشة باللون الاصفر والفوشيا ، كما اعتمدت ببيون ادوار بقماش الستان الاسود، مع حذاء اسود وكانت اطلالة زينة غريبة وغير متوقعة.
وأثارت الصورة سخرية العديد من جمهورها وكتب احد المعلقين علي صورتها " شعبان عبد الرحيم وصل واخري كتبت بلياتشو ع الاخر".
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