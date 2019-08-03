زينة تثير الجدل علي إنستجرام بهذه الصورة

نشرت الفنانة زينة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصو والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة.





وظهرت زينة ببدلة منقوشة باللون الاصفر والفوشيا ، كما اعتمدت ببيون ادوار بقماش الستان الاسود، مع حذاء اسود وكانت اطلالة زينة غريبة وغير متوقعة.





وأثارت الصورة سخرية العديد من جمهورها وكتب احد المعلقين علي صورتها " شعبان عبد الرحيم وصل واخري كتبت بلياتشو ع الاخر".



