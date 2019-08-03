محافظ القليوبية: إزالة 2013 حالة تعدى على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجة الـ 13 

تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الاسبوع الحالي، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم.





وقال المحافظ إنه تم اليوم ازالة ٩٦ حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة ٣٨٠٥م2 كما تم ازاله ١٣٧ حاله على الأراضي الزراعيه بمساحة ١٧٢٦٤م٢ بمدن ومراكز المحافظة.









ومن جانبه قام اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد اليوم، بمتابعة حملة ازالة التعديات على املاك الدولة بمراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة ازالة كافة التعديات على املاك الدولة،مؤكدا ان الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.









وأشار إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.









يشار إلى أنه تمت ازالة 2013حالة تعدى بمساحة 170338.75م2 بمراكز ومدن المحافظة.



