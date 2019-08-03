خطوة نارية من بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد









وكتب برنامج التشيرنجو عبر حسابه الرسمي بتويتر: بوجبا لا يُعاني من اي اصابة ولكنه لم يُسافر رفقة بعثة اليونايتد لأنه لا يُريد ذلك وهو ليس سعيد بالوضعية الحالية اللاعب يُريد الانتقال الى ريال مدريد.









ويرغب بوجبا بالانضمام لريال مدريد لتحقيق حلمه بالعمل تحت قيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان في الكتيبة الملكية.

اتخذ الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد خطوة نارية من أجل الانضمام لريال مدريد خلال الصيف الجاري.