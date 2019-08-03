هاني الناظر محذرًا من كريمات فرد الشعر: "تسبب السرطان"

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حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من استخدام كريمات فرد الشعر، قائلًا: "هذه الكريمات مدمرة للشعر خاصة أن بها مادة مثبتة، تعتبر من أكثر المواد المسببة للسرطان، خلاف أن هذه الكريمات تؤدي إلى تساقط الشعر".



وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت: "أتوسل للأمهات بعدم استخدام كريمات فرد الشعر لبناتهن، احنا داخلين على العيد ودا موسم ".



ولفت إلى أن كريمات فرد الشعر كانت تسمى بالكرياتين، وبعد ذلك تم تغيير الاسم لعدة أسماء مضللة، عندما أتضح أضراره للجميع.





