"الاتصالات" تضاعف سرعات الإنترنت استعدادا لموسم الحج

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن استعداداتها لـ موسم حج 1440، بمضاعفة سرعات الإنترنت، ورفع سعات الشبكات ونشر الجيل الخامس وتهيئة البنية التحتية للتقنيات الحديثة والذكية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو، إن إجمالي عدد أبراج الاتصالات بلغ 13299 برج منهم 37 برج 5G، في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة

وأضافت : كما أن نسبة زيادة سعات الشبكات في مكة المكرمة والمدينة المنورة 10%.