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لصفقة حسمت.. برشلونة يتخلص من نجمه

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:53 م
لصفقة حسمت.. برشلونة يتخلص من نجمه
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عديدة، أنه سيحدث لقاء بين رئيس نادي أرسنال الإنجليزي، ونظيره رئيس نادي برشلونة الإسباني، غداً الأحد، على هامش لقاء كأس خوان جامبر لمُناقشة اعارة فيليب كوتينهو.

‏وقالت العديد من الصحف البريطانية، وعلى رأسها "ميرور، ‏ديلي ستار، إكسبريس" أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء أرسنال مع مسؤولي برشلونة من أجل صفقة اعارة النجم البرازيلي فيليبي كوتينهو.

وأكدت التقارير على أن البارسا صار منفتح على فكرة الإعارة، وسيسمح للبرازيلي بالرحيل المؤقت للمدفعجية، مقابل 35 مليون يورو. 

ومن ثم فإن راؤول سانهيلي، المُدير الرياضي السابق في البارسا والمدير الرياضي الحالي لـ أرسنال، سيطير إلى برشلونة من أجل انهاء صفقة اعارة فيليب كوتينهو.
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