"مرسيدس- بنز" تستدعي 302 سيارة لهذا السبب

استدعت شركة "مرسيدس- بنز" الألمانية لصناعة السيارات حوالي 302 سيارة في الصين بسبب عيوب في المحول الحفاز، ولاستبدالها مجانا، وفق ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين.





وقالت المصلحة في بيانها، إن شركة "مرسيدس- بنز" استدعت كلا من (جي.إل.إي إس.يو.في) و (جي.إل.إس إس.يو.في) المصنعة في الفترة بين 29 فبراير 2016 و 16 أكتوبر 2018.



