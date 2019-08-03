غدا.. خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة لـ "كبير السدنة"
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:53 م
الفجر السعودي
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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتسليم كسوة الكعبة الجديدة غداً الأحد للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة، ليقوم بتسليمها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي جرياً على العادة السنوية التي تتم في كل عام.
يذكر أن الكعبة تستبدل كسوتها مرة واحدة كل عام، وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، إذ تتولى الرئاسة وتتابع صبيحة يوم عرفة من كل عام تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.
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