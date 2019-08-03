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أعلى خمس فرق في القيمة التسويقية بالدوري السعودي

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:51 م
أعلى خمس فرق في القيمة التسويقية بالدوري السعودي
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كتب: محمد داود الشناوي
 
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في آخر تحديث نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم برصد القيم التسويقية للدوريات والأندية واللاعبين لترتيب الأندية السعودية من حيث القيمة التسويقية للاعبيها جاء ترتيب الخمس أندية الأولي كالتالي:-


المرتبة الأولي - النصر
احتل النصر بطل الدوري السعودي المرتبة الأولي كأعلى أندية السعودية من حيث القيمة التسويقية حيث تجاوزت القيمية التسويقية للاعبيه 58 مليون يورو.

المرتبة الثانية - أهلي جدة
وجاء في المرتبة الثانية أهلي جدة بقيمة تسويقية تجاوزت 58 مليون يورو وكان الأهلي قد احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري للموسم الماضي.


المرتبة الثالثة - الهلال
بينما احتل الهلال وصيف الدوري السعودي المرتبة الثالثة بقيمة تسويقية قاربت علي 48 مليون يورو.


المرتبة الرابعة - اتحاد جده
ورغم معاناة اتحاد جده خلال الموسم الماضي واحتلاله للمركز العاشر بقارق ثلاث مراكز وست نقاط عن الهبوط إلا أنه تواجد في المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية تجاوزت 33 مليون يورو.


المرتبة الخامسة - الشباب
وكما حل الشباب في المركز الخامس في الدوري خلال الموسم الماضي فقد حل في المركز الخامس من حيث القيمة التسويقية أيضًا حيث قاربت قيمة لاعبيه التسويقية من 29 مليون يورو.

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