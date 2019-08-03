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المملكة تستقبل أكبر معمر إندونيسي لأداء فريضة الحج

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:49 م
المملكة تستقبل أكبر معمر إندونيسي لأداء فريضة الحج
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أسماء العزب
 
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استقبلت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، أكبر معمر في إندونيسيا لأداء فريضة الحج برفقة عائلته، بالتزامن مع موسم حج 1440هـ، بشكل حافل.

ووصل الإندونيسي أوهي عيدروس سامري، صاحب الـ130 عامًا إلى المملكة؛ لأداء فريضة الحج، وودعه في مطار سويكارنو هاتا الدولي سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي.

وعبر شعب إندونيسيا عن سعادتهم البالغة بالاستقبال المشرف لأكبر معمر في إندونيسيا بالمملكة، خاصة وأنه جاء بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كجزء من برنامج ضيوف الحج والعمرة.

كما أشادت الصحف الإندونيسية بدعوة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدين أنه أمر ليس بالغريب على المملكة فهي تحتوي المسلمين دائمًا من أنحاء العالم كافة.

وفي سياق متصل، وجه سامري وعائلته الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية والخدمات المقدمة للحجاج منذ اللحظة الأولى لوصولهم.

ولم يكن هذا هو المعمر الإندونيسي الأول الذي يؤدي فريضة الحج، بل سبقته إبو ماريا مارغاني محمد صاحبة الـ104 سنة خلال موسم حج 2017.

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