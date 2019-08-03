موعد صرف دعم دفعة أغسطس يصادف وقفة عرفات.. مفاجأة حساب المواطن للمستفيدين

فاجئ حساب المواطن السعودي المستفيدين، عن طريق تقديم موعد صرف الدعم من الدفعة الـ21 لشهر أغسطس ليوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس من الأسبوع الجاري لما يصادف موعد صرف الدعم الأصلي 10 أغسطس وقفة عرفات وفقا لما أكدته الإفتاء.





وأكد برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تقديم موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2019.





وتجدر الإشارة أن نتائج الأهلية للدفعة 21 صدرت يوم 25 من الشهر الماضي ويتم التحقق منها من خلال رابط حساب المواطن.