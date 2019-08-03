"ترامب" يناقض نفسة "الأمور تسير بشكل جيد مع الصين"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، "إن الأمور تسير بشكل جيد مع الصين مصرا على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة."

وكتب ترامب على تويتر ”الأمور تسير بشكل جيد جدا مع الصين. يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات، ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل. حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم. لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي“.

وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس أن المستهلك الأمريكي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.

وجائت تصريحات ترامب اليوم بأن الأمور تسير بشكل جيد مع الصين متناقضة مع ما أعلنه يوم الخميس بتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية بينهما دامت شهرا. وتوعدت الصين يوم الخميس بالرد.