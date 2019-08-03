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غدًا.. عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل بمسجد الشرطة

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:34 م
غدًا.. عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل بمسجد الشرطة
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الفجر الفني
 
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يستقبل المنتج الفني حمادة إسماعيل، واجب العزاء في والده اللواء إسماعيل أمين، غدًا الأحد في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة - التجمع الأول جنوب أكاديمية الشرطة، عقب صلاة المغرب. 


يذكر أن اللواء إسماعيل أمين وافته المنية يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالدراسة.

وتقدم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بتعزية المنتج الفني حمادة إسماعيل، وكان أبرزهم الفنان عمرو دياب، ومؤسسة الفجر، والمستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه.

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